La Top 11 di Diamanti: ben sei ex viola presenti. E l'ultimo è una sorpresa
Alessandro Diamanti, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, stilando la sua top 11 di giocatori con cui ha condiviso una maglia. Tra gli ex viola citati troviamo, in difesa, Gonzalo Rodriguez e Federico Balzaretti, a centrocampo, David Pizarro e, accanto a lui, Borja Valero, Gilardino, come punta centrale, e infine, a sorpresa, Panagiotis Kone, giocatore conosciuto per le sue rovesciate e che vestì la maglia viola per sei mesi nella stagione 2015/16 esordendo per 8 minuti nel derby con l'Empoli perso 2-0. In panchina, spazio per un altro nome viola, ovvero l'attuale allenatore gigliato Stefano Pioli, con il quale l'attaccante italiano condivise tante stagioni a Bologna.
Ecco la formazione completa:
Portiere: Jean-Francois Gillet.
Difensori: Federico Balzaretti; Gonzalo Rodriguez; Gabio Galante.
Centrocampisti: Antonio Candreva; David Pizarro; Borja Valero; Panagiotis Kone.
Attaccanti: Gaston Ramirez: Alberto Gilardino; Elkeson.
Allenatore: Stefano Pioli.
