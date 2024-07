CHIESA, Terzo italiano più costoso di sempre

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con gli arrivi imminenti di Calafiori all'Arsenal e di Buongiorno al Napoli, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori italiani più costosi di sempre. In questa speciale graduatoria al terzo posto, dietro a Tonali, passato per 64 milioni di Euro dal Milan al Newcastle, e Jorginho(dal Napoli al Chelsea per 57 mln), c'è un ex viola come Federico Chiesa.

L'esterno azzurro nel 2020 è passato dalla Fiorentina alla Juventus per circa 55 milioni di Euro. Tra gli altri ex viola in classifica ci sono Federico Bernardeschi, decimo per il trasferimento sempre dalla Fiorentina alla Juventus per 40 milioni, e Francesco Toldo. L'ex portiere gigliato è in 29° posizione per il suo passaggio nell'estate del 2001 da Firenze a Milano, sponda nerazzurra, per 26,5 milioni.