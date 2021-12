CHIESA, L'ex viola tornerà in campo dopo la sosta

Le vacanze della Juventus termineranno nella giornata di giovedì, quando il gruppo di Massimiliano Allegri si ritroverà alla Continassa per riprendere la preparazione in vista della sfida col Napoli del 6 gennaio e più in generale delle prossime settimane caratterizzate da molti big match. Alla ripresa il tecnico livornese avrà a disposizione quasi tutto il gruppo: ci saranno Chiesa, Dybala e Chiellini, ristabilitisi dai rispettivi infortuni. Con loro probabilmente anche Danilo, anche se il brasiliano è stato definito "un po' più indietro" dall'allenatore. L'unica incognita, ad oggi, è quella legata ad Aaron Ramsey. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.