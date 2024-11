CHIESA, Il Liverpool sta già cercando la sua alternativa

FirenzeViola.it

Non un inizio di campionato come si immaginava per l’ex attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, che in Premier League per il momento non sta trovando molto spazio nelle rotazioni di Arne Slot. Tanto che il Liverpool, come riporta Sport Bild, si starebbe guardando attorno per individuare un suo possibile sostituto.

Il principale oggetto del desiderio è Marmoush, esterno offensivo egiziano che in Bundesliga ha avuto un inizio di campionato esaltante, essendo già arrivato in doppia cifra di gol considerando tutte le competizioni. In questo caso, il giocatore del Francoforte, se dovesse realmente trasferirsi in Inghilterra, troverebbe un altro attaccante egiziano che a Firenze tutti ricordano bene: Mohamed Salah.