Chiesa gioca 90 minuti col Liverpool. Slot si complimenta: "Adesso è pronto"

vedi letture

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Bournemouth in campionato. Queste le sue parole su l'ex viola Federico Chiesa: "E' pronto per avere più minuti. Se è in grado di giocare 90 minuti in Champions League, allora può farlo anche in Premier League. Il suo più grande ostacolo è che è in concorrenza con Luis Diaz, Gakpo, Nunez, Salah e Jota. E tutti loro stanno facendo molto bene. Faccio comunque enormi complimenti a lui per quanto duramente ha lavorato", ha spiegato Slot su Chiesa".