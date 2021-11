CHIESA, Conte lo vorrebbe già portare al Tottenham

In attesa di ufficializzare il matrimonio con il Tottenham, Antonio Conte avrebbe già in mente i rinforzi giusti per guidare il club londinese verso le posizioni dell'alta classifica della Premier League: tra gli obiettivi del tecnico salentino, come riportato dal portale spagnolo "Fichajes.net", ci sarebbero anche 2 giocatori della Juventus, ovvero Matthijs De Ligt e Federico Chiesa. Difficile, per non dire impossibile, che la Juve decida comunque di privarsi dei 2 calciatori, considerati importanti non solo in questa stagione, ma anche in vista di quelle future. Non è da escludere, comunque, una maxi offerta degli "Spurs" per il centrale e l'attaccante esterno.