Chelsea, Maresca in conferenza. "È dura per Disasi e Sterling? Mio padre ha fatto il pescatore per 50 anni"

Ha fatto il giro del web la risposta data poche ore fa da Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di domani in Premier contro il Manchester United. All'ex calciatore tra le altre di Fiorentina e Juventus è stato chiesto delle difficoltà di Alex Disasi e Raheem Sterling, in questo momento ai margini nel progetto dei blues.

Nonostante le critiche, l’allenatore Enzo Maresca ha difeso la linea societaria, sottolineando come si tratti di una pratica comune nel calcio moderno: "Non è solo il Chelsea: succede in tutti i club del mondo. Quando, per varie ragioni, il giocatore e la società non trovano un accordo, si mette l’atleta nelle condizioni di allenarsi, ma se non fai parte della squadra, non fai parte della squadra", ha spiegato in conferenza stampa.

Maresca ha poi aggiunto un paragone personale: "Mio padre ha 75 anni ed è stato pescatore per 50 anni, lavora dalle 2 alle 10 di mattina. Questo è duro: non essere un giocatore. So bene che non è piacevole per Raheem e Axel. Le ragioni sono diverse, ma la situazione è questa. Il club dà loro comunque la possibilità di lavorare nel modo giusto, e questo è tutto ciò che posso dire". Per Disasi e Sterling, dunque, il futuro resta incerto: fuori dai piani tecnici, ma ancora legati contrattualmente al club di Stamford Bridge, dovranno attendere nuove opportunità di mercato per uscire dall’attuale limbo.