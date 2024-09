CEROFOLINI, Lesione al menisco. Operazione da valutare

FirenzeViola.it

Brutte notizie in casa Frosinone che dovrà fare a meno per i prossimi impegni del portiere Cerofolini, fin qui schierato sempre da titolare sia in Serie B sia in Coppa Italia. Il classe '99 sarà valutato nei prossimi giorni per capire se dovrà ricorrere o meno all'operazione. Per la sostituzione nell'immediato invece la sfida sarà fra l'esperto Pierluigi Frattali e il giovane Alessandro Sorrentino, arrivato in questa finestra di mercato dal Monza. Q

Questo il comunicato del club ciociaro:

"Seduta di allenamento pomeridiana alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Vivarini. Dopo la la riunione tecnica la squadra è scesa in campo. Attivazione divisa tra rapidità e torelli, sviluppi offensivi, questo il programma odierno. Assente il calciatore Michele Cerofolini. Il portiere si era fermato nella giornata di ieri (trauma distorsivo al ginocchio destro) e oggi ha eseguito una risonanza che ha evidenziato la lesione al menisco mediale. Verrà valutato dal Prof. Mariani nei prossimi giorni".