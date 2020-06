CERCI, Ad un passo il divorzio con la Salernitana

Si fanno sempre più forti le voci di un addio a fine stagione fra Alessio Cerci e la Salernitana. Il matrimonio fra l'attaccante romano e il club campano sotto la benedizione di Gian Piero Ventura, mentore del giocatore fin dagli inizi della sua carriera, non ha dato i risultati sperati e il divorzio, come riporta La Gazzetta dello Sport, è oramai ad un passo. Cerci in stagione ha messo a referto appena otto presenze e l'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione al concretizzarsi di determinate condizioni non scatterà. Così l'ex attaccante di Roma, Fiorentina, Milan e Torino si troverà ad essere di nuovo svincolato. Esattamente come dopo la fine dell'avventura in Turchia della scorsa estate.