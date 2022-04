CECCHI GORI, Il rimpianto più grande è con il Milan

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, è tornato a parlare di temi in salsa viola: "Rimpiango di venire a Firenze un po' troppo di rado ma ogni volta ritrovo sempre l'affetto dei fiorentini. Questa città è diversa da tutte le altre, c'è qualcosa di familiare che mi fa stare veramente bene. Il fallimento non doveva succedere, il resto però è stato bello... Purtroppo non c'è stato modo di rifarsi".

Che ne pensa dell'addio con Antognoni?

"Si poteva evitare il divorzio. Giancarlo è una colonna e ha nell'animo soltanto la Fiorentina. Meglio non privarsi di lui come consigliere".

Come giudica l'operato di Commisso?

"Non metto bocca sulla proprietà, la squadra invece va abbastanza bene per il primo anno. La mia era una grande Fiorentina, qualche occasione l'abbiamo persa per poco, sia in Italia che in Europa. Il mio rimpianto più grande è aver perso quel campionato col Milan".