CASTROVILLI, Sondaggio dell'Udinese per l'ex viola

Soltanto 129 minuti in campionato, fuori dalla lista Uefa, i primi sei mesi di Gaetano Castrovilli alla Lazio sono tutt'altro che scintillanti. Fuori dalle rotazioni di mister Baroni, l'ex Fiorentina potrebbe cambiare aria a gennaio.

Su di lui si muove l'Udinese: come riporta il Messaggero Veneto, il club friulano ha sondato nelle ultime ore il centrocampista biancoceleste, che nella Capitale non sta trovando continuità e sembra voglioso di rilanciarsi per tornare ai livelli del primo anno alla Fiorentina. Le altre novità del mercato bianconero riguardano Iker Bravo, che secondo il Messaggero Veneto rimarrà in Friuli, e Brenner, che non è stato neanche convocato per la trasferta di Firenze ed è pronto a salutare.