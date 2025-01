CASTROVILLI, Lazio vuole cederlo. Può far spazio a Basic

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Riflessioni in corso in casa Lazio sul futuro di Gaetano Castrovilli e Toma Basic. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex centrocampista viola non è mai stato del tutto inserito nei piani tecnici di Marco Baroni, ed è sempre più vicino a un addio.

Il centrocampista classe 1997 è impiegato solo in situazioni marginali e con il contratto in scadenza il 30 giugno, la società biancoceleste spera in un’offerta a gennaio per liberare un posto in rosa, ma al momento il suo agente, Alessandro Lucci, non ha ricevuto proposte allettanti. Per questo la Lazio starebbe valutando seriamente di escludere Castrovilli per fare spazio a Basic, una mossa che potrebbe sorprendere tifosi e osservatori.