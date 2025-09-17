Cagliari, Pisacane su Belotti: "Ha fatto bene con il Parma, può partire titolare"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma venerdì sera contro il Lecce. Nel corso del suo intervento il nuovo allenatore rossoblu ha parlato anche dell'ex centravanti della Fiorentina Andrea Belotti: "Belotti ha fatto una buonissima partita, ha messo minutaggio ed è un ragazzo che può partire dal 1'. Ho un dubbio. Kilicsoy è un giocatore che poteva subentrare e non è subentrato per scelta tecnica in base alla gara e in base al momento. Potrebbe però entrare a Lecce".