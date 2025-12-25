FirenzeViola La panchina non scotta più. Avanti con Vanoli, ha la totale fiducia di Paratici

L'arrivo di Fabio Paratici alla Fiorentina, club con cui ha un accordo per i prossimi quattro anni e mezzo e che lo accoglierà verosimilmente all'inizio del 2026, non cambierà i piani viola per quanto riguarda la panchina di Paolo Vanoli. Il futuro nuovo direttore dell'area tecnica, ha la massima stima nei confronti dell'attuale tecnico e non ha nessuna intenzione, almeno inizialmente, di mettere in discussione l'allenatore.

Fiducia in Vanoli

Paratici ripartirà sostenendo il lavoro di Vanoli, sia pubblicamente che privatamente. In pubblico, alla prima occasione utile, confermerà la totale fiducia nell'allenatore, dando così forza alle idee che sta portando avanti in queste settimane viola. In privato, entrerà nello spogliatoio chiarendo a tutti che sarà Vanoli il tecnico che dovrà portare la Fiorentina alla salvezza, avvisando i giocatori che non saranno ammessi mugugni da quel punto di vista.

Niente Pioli

Un endorsement che allontana quanto qualcuno aveva sussurrato in merito a un possibile ritorno di Stefano Pioli, ancora sotto contratto con la Fiorentina ma assolutamente fuori dagli attuali piani per il prossimo futuro. Questo non vuol dire che se tra un mese i viola non saranno ancora fuori dal baratro che il suo nome non possa tornare visto l'investimento fatto per il suo contratto, ma sicuramente non è un pensiero che sta balenando nella mente del club e del prossimo responsabile dell'area tecnica.

Testa al campo

Vanoli dunque deve pensare solo al campo, deve trovare la strada giusta per confermarsi anche contro il Parma per poi aggredire in casa una Cremonese che sta facendo grandi cose. L'obiettivo è a stretto raggio: ottenere il massimo dei punti prima di girare la boa del girone d'andata. Con la fiducia in tasca di un dirigente che avrà in mano tutta la gestione sportiva che ha tutta l'intenzione di accompagnarlo in una navigazione turbolenta ma che ha un porto da raggiungere con qualsiasi mezzo necessario. Un porto chiamato salvezza.