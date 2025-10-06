FirenzeViola
Infortuni di Fazzini, Dodo e Sohm: ecco il punto della situazione
FirenzeViola.it
La Fiorentina ieri è uscita malconcia non solo per il risultato ma anche per alcuni infortuni che hanno costretto Pioli a fare dei cambi. Fazzini e Dodo sono infatti usciti proprio per infortunio, distorsione il primo, botta al ginocchio per il brasiliano. Ma secondo quanto filtra dalla Fiorentina non c'è particolare allarme sulle loro condizioni e per il momento non sono stati fatti neanche degli esami anche se Dodo questa mattina ha fatto fisioterapia al Viola Park.
Terapie che continua a fare anche Simon Sohm che a causa di una fascite plantare ha dovuto saltare anche la Nazionale svizzera. Certo mercoledì alla ripresa ci sarà un'ulteriore valutazione per tutti.
