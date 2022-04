BUSO, Viola ha dimostrato di poter far male alla Juve

Renato Buso, ex giocatore di Fiorentina e Juventus, ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra viola e bianconeri: "Secondo me l'impresa di domani è fattibile. Nelle due partite contro la Juventus la Fiorentina se l'è giocata sempre pur perdendo all'ultimo. Anche dall'ultimo precedente in Coppa Italia si è visto come la Fiorentina abbia attaccato molto e bene, mentre la Juve ha parcheggiato il pullman davanti alla porta. Mi preme però sottolineare la crescita della squadra in questi mesi. Ovvio che vincere a Torino è difficilissimo, ma questa Fiorentina se la può giocare con chiunque. Certo ci vorrà un po' di fortuna, quella che non ha avuto all'andata".

E sul confronto tra i due allenatori: "Sono due tecnici diversi in due situazioni differenti. Italiano ha preso in mano la squadra dopo anni terribili ed ha dato una grande impronta a questo club. Il merito più grande è stato quello di capire che questa squadra non riusciva a difendersi bassa. Dall'altra la Juve ha basato i suoi successi recenti sulle individualità ed Allegri sta dimostrando di essere bravo nel gestire grandi calciatori".

Sulla corsa all'Europa in campionato: "Penso che la Fiorentina possa puntare anche alla Champions. La squadra continua a fare quello che le chiede il mister, in più dalla partenza di Vlahovic la squadra si è compattata. La Fiorentina ha delle convinzioni comuni, questa è la base per fare qualcosa di importante, per questo dico che deve raggiungere l'Europa League e poi pensare anche ad altro".