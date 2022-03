BUSO, Juve non è imbattibile: i viola giocano meglio

L'ex giocatore viola Renato Buso ha parlato così della sfida di domani tra Fiorentine e Juve: "La gara è vissuta in ogni angolo della città: è una partita bella da vivere che ti fa sentire il cuore di tutta Firenze. Non puoi non dare l'anima in questa partita. La Fiorentina gioca meglio della Juve a livello di gioco, i viola se la giocano sempre con tutti. La Juve gioca invece alla Trapattoni, si difende molto ma è sempre difficile da affrontare. C'è da dire che non è una squadra imbattibile, non è la Juve di quattro anni fa".

Su Vlahovic: "E' un giocatore di grande personalità: non sarà facile per lui giocare domani. L'ambiente sarà molto difficile: probabilmente giocherà ma non so quanto sia convinto Allegri di farlo giocare. Ci sono tanti fattori che possono condizionare un calciatore: conoscendo il tecnico della Juventus però mi aspetto che possa partire in panchina".

Su Piatek e Cabral: "Piatek è stato un acquisto perfetto nel momento in cui c'era ancora Vlahovic. Cabral tecnicamente è molto più forte del polacco: ha una grande potenzialità, su di lui c'è solo da aspettare. Sta capendo piano piano il calcio italiano".