Brocchi a sorpresa su Ndour: "È un giocatore che deve ancora trovare la piazza giusta"
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L'ex centrocampista della Fiorentina Cristian Brocchi - oggi opinionista per Dazn - ha parlato al Festival della Serie A a Parma e si è soffermato sul valore di Cher Ndour e l'apporto dato dal centrocampista classe 2004 alla stagione della Fiorentina: "A volte i giocatori li identifico anche per le caratteristiche che hanno: un giocatore che può giocare nel Torino, magari non può giocare in un'altra squadra, perché al Torino vogliono vedere centrocampisti che hanno gamba, lo spirito del Toro. Magari in altre piazze accettano un giocatore più lezioso, che ti sembra meno aggressivo, ma in realtà non è che non lo sia.
In tal senso credo che Ndour sia un giocatore che deve ancora trovare la piazza giusta".
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