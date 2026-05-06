Social Bove: "Il calcio è di nuovo al centro della mia vita. Avrei voluto più spazio al Watford"

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Edoardo Bove, ex centrocampista della Fiorentina che è tornato a giocare in Championship al Watford dopo il problema cardiaco accusato nella scorsa stagione in viola, ha pubblicato un post su Instagram in cui riepiloga quanto vissuto in terra inglese e lancia anche una frecciatina al suo nuovo club per il poco impiego avuto in stagione (appena 11 le presenze di Bove per un totale di 269 minuti giocati e un gol segnato). Questo il suo messaggio:

"Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno. Io sono pronto, la prossima stagione per me è già iniziata".