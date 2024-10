BONAVENTURA, "Ruba la scena" durante la finale tra Sinner e Alcaraz

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Trasferitosi in estate in Arabia, Giacomo Bonaventura non ha perso l’occasione di assistere da vicino al Six Kings Slam, torneo di tennis a Riyad. L’ex centrocampista della Fiorentina, infatti, come mostrano le immagini di DAZN, era in tribuna in occasione della finale tra il connazionale e numero uno al mondo, Jannik Sinner, e Carlos Alcaraz. Il giocatore dell’Al-Shabab, tra le altre cose, è stato anche colpito dalla pallina, che ha prontamente restituito ai due atleti. Ecco il video sul canale ufficiale di DAZN su X: