BOJINOV, ACF? Grazie a Prandelli tornato in rosa

Valeri Bojinov, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato a Sky durante "Calciomercato L'originale" affrontando diversi temi, tra cui quando fu messo fuori rosa dai viola: "Non mi sono comportato da professionista, ho detto delle parole che non dovevo dire e per questo non sono andato all'Inter. Sono stato messo fuori squadra e poi sono rientrato in squadra proprio in una vittoria contro i nerazzurri grazie a Prandelli , che mi ha fatto giocare".