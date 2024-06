BIGICA, Confermato alla guida del Sassuolo Primavera

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come si legge nel comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, "sarà ancora Emiliano Bigica a guidare la formazione Primavera del Sassuolo Calcio. L’accordo, valido per le prossime due stagioni, è stato sottoscritto ieri fra il tecnico neo campione d’Italia e l’Amministratore Delegato neroverde Giovanni Carnevali, alla presenza del Direttore Sportivo Francesco Palmieri.

Con Bigica in panchina il Sassuolo Primavera si appresta quindi a disputare una stagione 2024/25 ricchissima di impegni, dal nuovo format del campionato a 20 squadre, con anche il match di Supercoppa Primavera che si giocherà in agosto contro la Fiorentina, fino alla prima storica partecipazione dei neroverdi alla Uefa Youth League, la Champions League delle migliori formazioni europee Under 19".