BETTARINI, Chiesa merita una grande squadra

Stefano Bettarini, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a TMW del nuovo corso viola: "C'è uno stravolgimento in corso. Mi auguro che Montella possa fare meglio partendo dall'inizio e dare soddisfazioni ai tifosi. Chiesa? Conosco bene Enrico, il padre, e non c'è persona migliore che lo possa consigliare. Da padre saprà indirizzarlo sulla strada migliore. Per quanto riguarda la mia opinione, credo che Chiesa meriti una grande squadra, senza togliere nulla alla Fiorentina. La Fiorentina deve fare cassa e comprare giocatori altrettanto promettenti in ruoli dove la squadra è più deficitaria".