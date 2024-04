BERTONI, Viola, l'esempio è il Dortmund. Senza subire gol

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A chi può ispirarsi per stasera la Fiorentina? È una delle domande poste a Daniel Bertoni da La Gazzetta dello Sport. "L'esempio migliore e più recente arriva dalla Champions League ed è quello del Borussia Dortmund contro l'Atletico Madrid. I tedeschi si sono mossi sul fronte d'attacco talmente bene che hanno rotto gli schemi avversari". Risponde così l'argentino ex viola, disegnando un profilo da seguire per il ritorno contro il Viktoria Plzen.

"Penso che al Franchi saranno ancora più chiusi di una settimana fare punteranno ad arrivare ai calci di rigore. L'importante per i viola sarà non subire gol perché risegnare sarebbe un problema enorme", prosegue Bertoni. Che elenca poi un giocatore a cui non rinuncerebbe: "A Bonaventura che è intelligente, ha ottimi piedi e può arrivare lui stesso al gol".