BERTONI, Firenze è casa mia. Lo scudetto dell'82...

L’ex calciatore della Fiorentina e dell'Albiceleste, Daniel Bertoni, ha parlato ai microfoni di Lady Radio riguardo al suo ritorno in Italia, in particolare di Firenze: “Per me è un piacere essere a Firenze. Ci torno spesso, ho tanti amici qua. Firenze è stato un grande amore per me. Mia figlia è nata qua, e per me tutte le volte è come tornare a casa. Non sono d’accordo con chi dice ‘meglio secondi che ladri’. Avrei preferito vincere quello Scudetto piuttosto che arrivare secondo. Firenze o ama o odia, non ci sono vie di mezzo e questo vale anche per i calciatori. La Fiorentina ha sempre avuto grandi argentini nel corso della sua storia: Diaz, Passarella, Batistuta, Gonzalo Rodriguez e altri ancora. Fare gol? Per me era come fare l’amore, una gioia immensa”.