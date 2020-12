BAIANO, Prenderei Milik. Ma ACF può permetterselo?

L'ex attaccante viola Francesco Baiano ha parlato a La Nazione ricordando gli anni in cui c'era lui e in cui anche la Fiorentina di Batistuta è retrocessa in Serie B. "Non sono siutazioni paragonabili", spiega Baiano: "Eravamo una squadra molto forte, precipitò tutto dopo l'esonero di Radice". Questione allenatore: "Tutti davano la colpa a Iachini, ma si sta vedendo che le responsabilità non erano del manico. Zeman, mio vecchio maestro, diceva sempre che se non sai segnare, al massimo fai 0-0. Agli attaccanti arriva massimo un pallone a partita, e Kouame non è una punta centrale". Senza rimpianti (Simeone o Muriel), Baiano spiega chi vorrebbe: "Tra i disponibili Milik. Con una ventina di milioni lo prendi ma ne vuole 4-5 l'anno: può permetterselo la Fiorentina?".