BAIANO, Piatek fuori area è come il primo Vlahovic

L'ex attaccante Francesco Baiano ha così parlato delle ultime vicende di casa Fiorentina: "Il punto di partenza era molto basso, gli ultimi anni sono stati una catastrofe. A gennaio poi è andato via un giocatore determinante, il capocannoniere della Serie A, non dimentichiamocelo mai. Io so che la Juventus c'era da un bel po', prima del teatrino. Anche io avrei voluto tenerlo, ma poi ci sono i bilanci e non credere a Babbo Natale: era un rischio troppo grosso".

Come può essere cambiato il lavoro a metà stagione?

"Riparti da zero. Quando Piatek gioca lontano dalla porta, in effetti, sembra di vedere il primo Vlahovic che non serviva alla squadra. Ricordo che all'inizio non teneva una palla, faceva due sponde su dieci".

Quante chance ha la Fiorentina di qualificarsi in Europa?

"Le stesse che do alle altre, all'Atalanta qualcosina in più. Non è più la squadra che faceva paura, però è partita molto avanti... La Lazio, per esempio, la metto sullo stesso piano della Fiorentina".

Che ne pensa di Maleh e Castrovilli?

"Maleh secondo me quando gioca fa bene, sono scettico invece su Castrovilli. Da quando è salito alla ribalta a Firenze, ha avuto un tracollo. Da lui mi aspetto molto, ma molto di più".