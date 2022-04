BAIANO, Mancato guizzo. Ikoné? Per forzare la gara

L'ex attaccante viola Ciccio Baiano ha parlato della gara di ieri, che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia: "L'autorete dell'andata ha compromesso ma c'erano spiragli per il ritorno, la Fiorentina ha fatto una buona gara ma è mancato il guizzo, se trovava il gol la gara cambiava. La Juve sapeva che il pallino del gioco l'aveva la Fiorentina ed ha giocato di ripartenza, ha gestito bene la gara ed ha portato a casa la vittoria, giocando da provinciale. La Fiorentina nell'arco di 180 minuti è andata sotto per un autogol e per un errore del portiere, errori che capitano. Colpe di Biraghi? Io direi 70 colpa di Dragowski, 30 a Biraghi. Magari non si aspettava un'uscita del genere però bastava mandarla in calcio d'angolo. Il portiere poi si è riscattato, è stato sfortunato ma la prestazione, levando l'errore, è stata buona ma quello ti ha mandato sotto ed è grave. Biraghi poteva metterci una pezza e non l'ha fatto.

"Cabral che nega gol a Torreira? E' andato a saltare e Torreira gli ha scaricato addosso ma il gol poteva essere annullato perché lui era sulla linea della porta. Però Cabral sta crescendo e per fisicità ha bisogno di minutaggio, bisogna essere fiduciosi. Ikoné? Voleva forzare la partita, voleva più qualità. Che poi è vero che in fase di attacco andava sulla treqarti, voleva spaccare la partita ma la Juve ha fatto una partita di contenimento ed è stata letta in maniera ottima da Allegri, dovendo fare la partita la Fiorentina, avevano spazi per ripartire. A Salerno? Sarà dura, non bisogna sbagliare l'approccio perché se prendono entusiasmo i granata possono metterti in difficoltà"