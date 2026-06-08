Aquilani rivuole al Sassuolo un suo pupillo: il sogno è Costantino Favasuli

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Il Sassuolo, salutato Fabio Grosso, è pronto a chiudere con Alberto Aquilani. Nelle prossime ore l'ex centrocampista firmerà il suo nuovo contratto con i neroverdi che avrà scadenza 2028 con opzione per una ulteriore stagione in mano al club. Sistemate le questioni ufficiali, il nuovo allenatore e la società neroverde inizieranno a programmare le strategie di mercato e secondo Tuttosport i primi sguardi potrebbero essere rivolti proprio verso quel Catanzaro che è stata casa di Aquilani nell'ultima stagione di Serie B.

In questo senso il primo nome è quello di Mattia Liberali, prodotto del settore giovanile del Milan e autore di un'ottima annata in Calabria. C'è poi il nome di Costantino Favasuli, esterno che si è messo in luce anche nelle ultime due partite con la Nazionale di Silvio Baldini.