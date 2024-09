AQUILANI, In pole per la panchina del Frosinone

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Aquilani potrebbe tornare subito in corsa in Serie B. Il tecnico cresciuto sulla panchina della Primavera della Fiorentina, reduce da un'esperienza in chiaro-scuro con il Pisa nella passata stagione, sarebbe uno dei favoriti per il dopo Vivarini per la panchina del Frosinone. Lo riporta Tuttosport, secondo cui il club ciociaro, ultimo in classifica in B con 3 punti in sei gare (frutto di tre pareggi) starebbe pensando di cambiare.

Le pesanti sconfitte recenti, il 4-0 a Brescia e lo 0-3 in casa contro il Bari, hanno messo in dubbio la posizione di Vivarini: candidato, oltre ad Aquilani, anchePaolo Bianco. Entrambi i profili sono già considerati in estate, potrebbero sostituirlo se la partita di venerdì a Cittadella non dovesse andare bene.