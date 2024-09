AMRABAT, Sono pronto. Sogno di vincere l'Europa League

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'ex centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è intervenuto, al fianco di Josè Mourinho, in conferenza stampa prima del match di Europa League contro l'Union Saint Gilloise in programma domani, giovedì 26 settembre, ad Istanbul. Il mediano marocchino si è espresso così, come riportato dai canali social del club turco: "Domani giocheremo una partita molto importante. Allo stesso tempo avremo la possibilità di reagire. Certo gli ultimi giorni sono stati estremamente difficili per noi. Abbiamo perso una partita molto importante. Francamente quando sono entrato allo stadio, quando sono sceso in campo, ho sentito subito che i tifosi sono davvero fantastici. Hanno creato un'atmosfera bellissima e ci hanno dato tutto in termini di supporto. Dobbiamo renderli felici. Naturalmente siamo molto delusi dal risultato che abbiamo ottenuto, quindi vogliamo renderli felici con una vittoria".

L'ex viola ha poi aggiunto: "Ho fatto il pre-campionato con la Fiorentina, ho giocato in Serie A e nei preliminari di Conference League. Mi sento pronto, non sono però uno di quei giocatori cui piace parlare troppo di se stesso: voglio dimostrare quanto valgo sul campo. Ho giocato in Italia e in Inghilterra, la Turchia è un posto diverso e non ho ancora avuto troppo tempo per adattarmi. Sono uno che vuole sempre il massimo, il sogno è vincere l'Europa League e spero raggiungeremo l'obiettivo".

