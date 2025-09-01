Ufficiale
Amrabat al Betis: l'ex mediano viola è un nuovo giocatore degli andalusi
FirenzeViola.it
Si uniscono le strade di Sofyan Amrabat e del Real Betis. L'ex centrocampista della Fiorentina è ufficialmente un nuovo giocatore degli andalusi, che raggiunge in prestito per la prossima stagione senza opzioni di acquisto dal Fenerbahce - specifica l'esperto di mercato Fabrizio Romano -.
Il marocchino si aggrega così ad Antony e compagni nella squadra che aveva eliminato proprio i viola nell'ultima Conference League. Questo il curioso video di benvenuto del Betis ad Amrabat, rilasciato sui canali social del club biancoverde:
