AMORUSO, Nkoulou è l'uomo giusto. Per Chiesa...

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto per parlare della situazione del calcio. Ecco cosa ha detto: "In Francia hanno preso una decisione netta ovvero quella di considerare concluse tutte le competizioni. Capisco gli interessi del calcio, ma non ci sono i tempi per riattivare questa macchina ed io sono molto perplesso non vedendo situazioni facili: per me si rischia solo di battere la testa contro il muro a riprendere. Non abbiamo un vaccino, si devono muovere persone in zone critiche d'Italia, 100-150 per società. Vorrei capire la disinfestazione se avviene tutti i giorni, in tutte le città, in tutte le zone... Io non sarei convinto di ricominciare, anzi ricomincerei ad agosto. Chi si prende la responsabilità se ci dovessero essere eventuali ricadute? Anche Spadafora si è ricreduto, mi sembra logico e più che normale. Non bisogna forzare la mano su una cosa che sta mietendo vittime su vittime. Un nome da consigliare per la difesa? Il problema è che Milenkovic, Pezzella, Caceres non rimangono a fare panchina quindi per sostituirne uno ne va preso uno migliore. Ci vorrebbe un difensore capace di impostare e bravo a difendere, ma il calciomercato sarà ridimensionato sicuramente. Certi giocatori se li vuoi prendere li puoi prendere, ma sapendo che non resteranno quelli citati sopra. Nkoulou? Sì, mi piace. E' un po' più cattivo, un marcatore, è al posto giusto nel momento giusto, è di mestiere. Il Torino non so quanto se ne vorrà privare. Chiesa? Le parole di Commisso sono state emblematiche. Anno scorso ha dovuto tenerlo, quest'anno cambiano le cose e se arrivano i soldi... Per me lui si è aperto molto di più al club rispetto all'estate scorsa, mi era sembrato di capire che ci fosse stata una grossa apertura anche sul contratto prima che scoppiasse il caos Coronavirus. I presupposti ci sono, bisognerà fare un investimento a lungo termine".