AMORUSO, Keita vorrebbe venire a Firenze ma...

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di alcuni temi viola: “La Fiorentina possiede un bel gruppo di giovani che stanno facendo molto bene. La squadra si sta muovendo davvero bene. Nella partita contro l’Arsenal poteva passare in vantaggio senza alcun problema, purtroppo è andata male. A me questa squadra piace, si è visto decisione nel voler mettere in pratica delle idee. Balotelli non è il calciatore giusto per una piazza come Firenze. Keita Balde vorrebbe venire alla Fiorentina, ma possiede un ingaggio troppo elevato. Serve una prima punta alla Llorente, perché Vlahovic non è un titolare”.