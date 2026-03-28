Dodo-Fortini, i rinnovi solo a fine stagione. Buoni rapporti tra Paratici e gli agenti del primo

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Il capitolo rinnovi è ancora tutto aperto in casa Fiorentina, soprattutto per quelli riguardanti la fascia destra. Sia per Dodo che per Niccolò Fortini, infatti, il club ha già iniziato a dialogare coi rispettivi entourage, vista l'importanza per motivi diversi dei due esterni a disposizione di Vanoli, entrambi in scadenza nel 2027. Come sottolinea stamani La Gazzetta dello Sport, tutto pare rimandato alla fine della stagione e anche in questo caso alla certezza della salvezza, ma per il brasiliano si sono riaccese le possibilità.

Il motivo è da ricollegare ai buoni rapporti dei suoi agenti con il direttore sportivo viola Fabio Paratici, a differenza della precedente gestione visto che fra Daniele Pradè e i procuratori del calciatore i legami si erano irrigiditi fin quasi a interrompersi. Nacque così un tira e molla che non portò a nulla, adesso con l'avvento di Paratici la discussione è ripresa e il tema verrà analizzato a dovere una volta guadagnata la permanenza in categoria. Ora è una partita aperta su entrambi i fronti.