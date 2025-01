AL SHABAB, Celebra il passato viola di Terim e Jack

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il club saudita Al Shabab Saudi Fc ha da poco presentato il nuovo tecnico Fatih Terim. Il tecnico condivide con Giacomo Bonaventura, dall'estate giocatore dello Al Shabab, le esperienze in maglia viola e rossonera. Ecco il curioso post del club saudita che immortala i due insieme in Arabia ora e con le maglie di Milan e Fiorentina prima appunto: "Dall'eleganza della viola e dalla passione dei rossoneri al cuore della tana di Leuth. 'L'Imperatore e la Preziosa Caccia' si riuniscono in gioventù dopo una fantastica corsa in Italia" si legge.