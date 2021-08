AGUDELO, Allo Spezia con Destro, Nzola al Genoa

M'Bala Nzola, ex obiettivo anche della Fiorentina, verso il Genoa. Che in cambio offre l'ex viola Agudelo (che ritornerebbe dopo il prestito) e Destro allo Spezia. E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che dà la trattativa imbastita dal club rossoblù ai dettagli visto che l'attaccante primo sulla lista delle preferenze, Felipe Caicedo, non era convinto della destinazione.