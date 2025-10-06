Capello su Pioli: "Difficile diventare competitivi adesso. Sarà durissima"

Così Fabio Capello sul rendimento di Pioli a Firenze: "Il valore dell'allenatore non si discute, ha fatto cose importanti col Milan e interessanti in altre esperienze. Ma a Firenze non è entrato nella testa dei giocatori, non riesce a farsi seguire dalla squadra e questo è un grosso problema. Adesso sarà difficile diventare competitivi con una virata improvvisa. Sarà dura, molto dura. Ci vorrà un grande aiuto da parte di società e tifosi".