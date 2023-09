A. MANCINI, Tra mio padre e l'Italia era finita da un po'

FirenzeViola.it

Andrea Mancini e le dimissioni di Roberto Mancini dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale per poi accettare la panchina dell'Arabia Saudita. Il direttore sportivo della Sampdoria ne ha parlato quest'oggi nel corso di una intervista rilasciata a 'Il Secolo XIX': "Non è né il primo né l'ultimo a dimettersi - ha detto il figlio dell'ex ct dell'Italia -. E non è stato un fulmine a ciel sereno. La fine tra lui e la Nazionale era arrivata da un po' ma lui la ama molto e se non fossero successe certe cose sarebbe rimasto. L'offerta araba è arrivata dopo e sfiderei 100 persone a dire no con un contratto del genere. Direbbero no in pochi, molto pochi. In passato ha rifiutato offerte importanti per amore della Nazionale. Ma se non sente fiducia va via".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Mio padre è stato criticato per aver convocato un 2006 come Pafundi, ma nel Barcellona giocano dei 2007 mentre lui ha poche presenze in Serie A".