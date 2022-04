ZE MARIA A FV, Viola non era Vlahovic-dipendente. Cabral-Igor...

Dal Museo del Calcio di Coverciano Ze Maria ha parlato così ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it: "Io lo dico da tanto: la Fiorentina dimostra che non era dipendente da Vlahovic. Il serbo è un grandissimo giocatore ma anche quando è andato via la Fiorentina ha continuato a fare bene. Ha tutto per rientrare definitivamente nella corsa Europea".

I due brasiliani viola?

"Cabral secondo me è un giocatore che viene da un campionato non paragonabile a quello italiano. Ha bisogno di tempo, ha il vantaggio che giocava già in Europa ma è un po' pesante e con il tempo si presenterà al meglio. In futuro potrà dare una mano, basta che non si paragoni a quello che c'era prima. Igor deve continuare a fare quello che sta facendo: anche lui potrà dare una mano a crescere. L'ambiente è favorevole per un brasiliano perché la società è in crescita".

Un commento su Lautaro?

"Lautaro è un fuoriclasse e deve aiutare l'Inter ad uscire da questo momento di difficoltà".

Corsa Scudetto?

"Il Milan è favorito in questo momento. Pioli è un grandissimo allenatore e i giocatori lo stanno seguendo: ha tutto per vincere il campionato".

La mancata qualificazione dell'Italia?

"Mi ha fatto male. Non solo perché ho tanti amici nello staff di Mancini ma anche perché un Mondiale senza Italia non ha senso. Se hai vinto l'Europeo dovresti andarci di diritto… Spero che si ricostruisca il calcio italiano: se per due volte di fila non vai al Mondiale devi cambiare qualcosa".