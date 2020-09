VIOLA, Sfrattati dal Franchi: oggi tutti al CS

Novità in casa Fiorentina. I giocatori questa mattina non si sono allenati allo stadio, ma hanno lavorato in palestra così come oggi pomeriggio, all'allenamento fissato per le 18:00, non potranno usufruire del Franchi in quanto ci sarà la Nazionale di Roberto Mancini, che da oggi inizierà la preparazione alla sfida di venerdì di Nations League contro la Bosnia, proprio al Franchi. La seduta della Fiorentina sarà così svolta regolarmente al Centro Sportivo, dove da oggi sarà utilizzato anche il campo il cui terreno è stato risistemato a fine campionato.