VIDEO FV, Tutto pronto al Franchi. I 5 maxischermi

Fonte: Dalla nostra inviata allo stadio Franchi - Luciana Magistrato

Tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Olympiacos. In attesa che entrino tutti i tifosi viola che hanno preso il biglietto sono in posizione i 5 maxischermi, più il solito tabellone, che trasmetteranno la finale di Conference League. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it prima della'esibizione dei BNK44: