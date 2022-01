VIDEO FV, Rosolino: "Tifo viola è poco sognatore"

Massimiliano Rosolino, ex nuotatore, personaggio televisivo e noto tifoso del Napoli, si è intrattenuto con i media presenti a Pitti - tra cui FirenzeViola.it - per parlare dei partenopei e della sfida di domani con la Fiorentina: “La realtà è che il Napoli sono dieci anni sta sempre tra secondo, terzo, quarto posto… Ma vogliamo diventare i numeri uno, no? Qualcuno baratterebbe una stagione da quinto posto per vincere il campionato? Proviamoci. Perché è incredibile come dopo tutti i cambi tecnici siamo sempre lì”.

Come ha vissuto l’addio di Insigne?

“In realtà bene… Io arrivo dal nuoto, quindi per una vita sono sempre stato legato al mio allenatore e non l’avrei legato per nulla al mondo. Però in qualche modo siamo noi tifosi che, spesso, non capiamo che guadagnare fa parte del gioco. E a certe offerte così vantaggiose non si può dire di no. Ovvio che, da napoletano, dico che invece di 50 milioni se ne prendeva 20 e magari vinceva anche qualcosa col Napoli… Però qualche volta è successo anche che salutati i big, dagli Higuain ai Lavezzi, il Napoli migliorasse”.

Domani come vede la gara di Coppa Italia con la Fiorentina?

“Ce la si fa. Si tiene duro, giochiamocela. Ma preferisco non fare pronostici”.

Della Fiorentina cosa pensa?

“Ha un altro background, è una di quelle squadre che ha sempre trovato un equilibrio fin dai tempi di Batistuta. Ha però dei tifosi meno sognatori rispetto a quelli del Napoli, pur rimanendo agguerritissimi in campo”.

Chi porterebbe di calciatori all’Isola dei Famosi?

“Potrebbero fare un’edizione tutta calciatori, con i rigori, eccetera… Farebbero fatica anche loro! C’è sempre la prova dell’apnea, oltre a quella del fuoco… (ride, ndr)”.