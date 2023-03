VIDEO FV, Rocchi: "Lavoro di più sull'arbitro che sul Var"

Dal centro tecnico di Coverciano, in occasione del Premio Ferruccio Salvetti, è intervenuto anche il designatore degli arbitri della Serie A, nonché ex fischietto, Gianluca Rocchi. Queste le parole raccolte da FV: “Ringrazio tutti, ringrazio Paolo per la passione che trasmette. Poi ci sono tante persone da nominare che rappresentano l’Aia e il lavoro che sto cercando di portare avanti con tanta fatica. Tanti ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario, abbiamo seguito dal primo giorno la filosofia che sta port6ando avanti Roberto (Rosetti, ndr) in Uefa, perché è un bene per i nostri ragazzi quando vanno all’estero e i risultati si stanno vedendo. Ma è giusto anche per le nostre squadre, perché vedere arbitri a livello europeo permette di trovare una filosofia arbitrale che si conosce già. Per questo non finirò mai di ringraziare le società, che stanno portando avanti un supporto che porta al ricambio generazionale. Hanno capito che gli arbitri sono parte del sistema, quindi siamo soddisfatti”.

Conclude: “Quando ho iniziato il lavoro l’anno scorso ho lavorato meno sul Var perché preferivo privilegiare l’arbitro. Se le cose ora vanno meglio è perché l’arbitro ha più personalità. La peggiore ipotesi che si può creare al Var è un arbitro che non decide, perché avresti una persona senza personalità. Dove non arriviamo ci aiuterà la tecnologia”.