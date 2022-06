VIDEO FV, Parolo: "Chi avrà Torreira farà l'affare"

Presente ad Assisi, in piazza del Vescovado, in occasione Gran Galà del Calcio Umbro 2022, l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo ha parlato dei principali temi di attualità. Ecco le sue dichiarazioni a carattere viola: “E’ sempre bello tornare in Umbria, è una terra che mi ha rilanciato e mi ha dato la possibilità di mettermi in mostra. Per me è un onore essere qua oggi”.

Sull’addio di Torreira alla Fiorentina: “Per caratteristiche si sposerebbe bene nel calcio di Sarri: ha dimostrato il suo valore, l’esperienza all’estero lo ha migliorato. Chi lo prende fa davvero un colpo”.

Sul momento della Fiorentina: “La prossima stagione sarà un banco di prova per Italiano perché i viola affronteranno per la prima volta tre partite a settimana, cosa che non ha mai fatto: Italiano ha la capacità di coinvolgere il gruppo e ha dimostrato di saper fare un ottimo lavoro. C’è molto entusiasmo attorno a lui e se farà un’altra annata buona aumenterà anche l’attrattività di Firenze. La potenzialità ci sono tutte, anche con il nuovo centro sportivo che nascerà presto”.

