VIDEO FV, Nardella: "Viola invitati, tutto ok. Il Padovani..."

Fonte: dagli inviati N. Santi e L. Magistrato

Nel corso del suo intervento a margine del sopralluogo sui lavori per il nuovo Artemio Franchi, il sindaco Dario Nardella ha fatto un punto anche sul Padovani: "Confermata la tabella di marcia, siamo nella fase di aggiudicazione dei lavori e il via è previsto entro giugno così come la fine dei lavori è prevista nella prima parte dell'anno prossimo, comunque assolutamente in tempo per quello che sarà il campionato 2025/26. È un progetto che nasce per il rugby e abbiamo un accordo con la Federazione Italiana Rugby, dopodiche abbiamo previsto la possibilità di ampliarlo fino a 18mila posti con interventi aggiuntivi per i quali siamo al lavoro per trovare le risorse che troveremo attraverso un progetto di pubblicità sul cantiere e siamo già in contatto con alcune società esperte di pubblicità outdoor".

E a chi gli ha chiesto del coinvolgimento della Fiorentina ha spiegato: "Avevamo invitati tutti, anche la Soprintendenza. Con la Fiorentina ci incontreremo anche per quanto riguarda il rinnovo della Convenzione. Oggi la società aveva da fare al Viola Park, non ci sono assolutamente problemi. Torneremo qui con la Soprintendente Ranaldi e con la Fiorentina".