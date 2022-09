VIDEO FV, La seduta viola: Sottil rientra anzitempo

Allenamento mattutino per la Fiorentina, in preparazione della sfida valida per l'inizio della fase a gironi della Conference League contro l'RFS Riga. La sgambata della squadra si è svolta all'interno delle mura dello stadio Artemio Franchi. Da segnalare che Riccardo Sottil ha lasciato la seduta anzitempo per infortunio. Queste le foto e i video realizzati dall'inviata di FirenzeViola.it: