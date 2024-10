Fonte: Alessandro Di Nardo

Alle 20:45 la Fiorentina affronterà il Milan per la settima giornata di campionato. La formazione gigliata, reduce dalla vittoria per 2-0 in Conference League contro i New Saints, deve provare a rilanciarsi in campionato dopo il pareggio 0-0 di Empoli. Queste le immagini raccolte dalla nostra redazione dell'arrivo dei viola allo stadio Artemio Franchi: