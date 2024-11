VIDEO FV, Frey: "Felice per De Gea: grande portiere"

Fonte: dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Durante la presentazione del suo nuovo libro al Viola Park, l’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato del suo trascorso in viola: “Mi sono meritato il rispetto e la considerazione di una piazza, Firenze, dove ho giocato sei stagioni bellissime. Penso che quel titolo di miglior portiere della Fiorentina sia meritato, c’è chi dice che Toldo è stato più bravo ma a me basta essere nell’Olimpo viola. A me va bene così perché comunque sono entrato nella storia”.

"Il mio giudizio su De Gea? È stato uno dei portieri più importanti d’Europa, poi si è fermato un anno e mezzo. Ed è arrivato qua. Dopo quindici o venti partite non so se lo metto subito nella storia, però mi auguro che possa rimanere a lungo perché per come stanno andando le cose e per quello che sta facendo è un protagonista di questa nuova Fiorentina. Non sono mai stato invidioso di nessuno, tanto meno se un collega fa bene nella “mia” Fiorentina. De Gea è un grande portiere che fa guadagnare punti, poi è normale che subentri il paragone con me. Ma non importa. Mi piace pure il suo carisma anche se ancora parla poco”.

Questo il video realizzato da FirenzeViola.it: