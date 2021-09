VIDEO FV, Dainelli: "Mio ritorno in viola possibile"

Questo pomeriggio, a Coverciano, l'associazione Glorie Viola conferisce "con stima e ammirazione dei valori trasmessi da Davide sul campo e fuori" alla famiglia Astori il titolo di soci onorari. E a Davide i gradi di "capitano per sempre" della squadra. L'ex difensore e dirigente viola, Dario Dainelli, ha parlato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it: "Siamo qui per Cure2Children e per ricordare Davide Astori. E' un modo per dare un piccolo contributo e ricordare al contempo Davide".

La Fiorentina può dare noia alle grandi?

"Sulla carta non è semplice eliminare anche una delle grandi arrivando in Europa. L'ottavo posto sembrerebbe quello più giusto per i valori, però il fatto di crederci ha permesso tante volte nel calcio di andare oltre ai propri valori. Questa speranza c'è".

C'è un bel clima a Firenze.

"Sì, per me c'è una bella idea di calcio, mi sembrano tutti partecipi e questo fa capire che si fida e che i ragazzi stanno dando in allenamento quello che lui vuole".

Quanto è importante la partecipazione di tutti in questa Fiorentina?

"La partecipazione di tutti, in una squadra, è fondamentale. Si può vincere e fare bene anche in uno spogliatoio di amici, ma che ognuno creda nel progetto di calcio del mister e si senta importante è imprescindibile.

Un passato a Firenze, per lei. Ma qual è il suo presente?

"Sto facendo un anno sabbatico, ho avuto la fortuna di essere molto longevo come giocatore e di essere chiamato subito dalla Fiorentina in società. Non ci ho pensato due volte, ma ho anche tralasciato altre cose che avrei voluto fare. In questi ultimi tempi ho avuto un po' di dubbi su quello che avrei potuto fare a livello dirigenziale. Parlando coi dirigenti viola c'è stata la possibilità di fare qualcosa nel settore giovanile ma ho preferito cominciare a seguire dei corsi come direttore sportivo e allenatore. Vedremo".

C'è anche la possibilità di tornare a Firenze?

"Ci sono tutte le possibilità del mondo. Adesso sto facendo dei corsi e delle cose a cui tengo molto, come quella del vino. Quest'anno ce lo prendiamo così, il prossimo valutiamo".